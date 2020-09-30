Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса30.09.2020 13:27

Старт II этапа чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020»

В четверг, 1 октября 2020 года, в 13:00 по московскому времени состоится торжественная церемония открытия второго этапа V Корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Чемпионат традиционно проводится на ежегодной основе и направлен на развитие кадрового потенциала, демонстрации лучших практик и компетенций для научно-технологического развития ракетно-космической промышленности России.

Второй этап корпоративного чемпионата пройдет с 1 по 11 октября 2020 года в дистанционном и распределенном формате. В течение 12 дней на 15 площадках дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» и учебных заведений-партнеров 150 участников и членов команд поддержки будут принимать участие в 13 компетенциях. В распределенном формате — компетенция «Сварочные технологии», а в дистанционном формате — «Лабораторный и химический анализ», «Изготовление прототипов», «Охрана окружающей среды» и «Неразрушающий контроль».

Проведение соревнований по данным компетенциям способствует популяризации инженерно-технических специальностей и профессий российской ракетно-космической промышленности среди молодежи, а также формированию навыков практического решения конструкторских задач по созданию и работе с ракетно-космической техникой.

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