Т. Гигель: Решение проблем лесной отрасли требует особого внимания всех уровней власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе XXII Петербургского международного лесопромышленного форума.

Сенатор Российской Федерации, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в работе XXII Петербургского международного лесопромышленного форума. Мероприятие пошло в Санкт-Петербурге.

«Развитие лесного комплекса – задача, поставленная руководством страны», — сказала сенатор. По ее словам, её решение требует особого внимания органов государственной власти всех уровней. «Сегодня на то, чтобы лесной комплекс страны восстановил свое ведущее положение, которое он занимал в российской экономике на протяжении не одного столетия, направлены немалые усилия», — сказала она в своем выступлении.

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Татьяна Гигель проинформировала, что при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в течение пяти лет над проблемами ЛПК работает Экспертно-консультативный Совет по лесному комплексу, который занимается проблемами отрасли. При выработке рекомендаций мы опираемся на мнения специалистов, практиков из регионов. Все замечания и предложения по развитию лесного комплекса направляются Комитетом в Правительство Российской Федерации, соответствующие министерства и ведомства, высшие органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Несмотря на все предпринимаемые усилия, в отрасли остаются системные проблемы, которые необходимо решать безотлагательно

При этом сенатор подчеркнула, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, в отрасли остаются системные проблемы, которые необходимо решать безотлагательно.

Законодатель обратила внимание, что на сегодняшний день отсутствует полная достоверная информация о состоянии и стоимости лесных ресурсов. Принятые в последние годы меры позволили остановить падение объемов лесоустроительных работ. По состоянию на 1 января 2020 г. доля земель лесного фонда с давностью лесоустройства до 10 лет составляет 15,6 проц.

Она рассказала, что в целях повышения качества работ по лесоустройству Министерством природных ресурсов и экологии РФ разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области лесоустройства». Законопроектом предусмотрено возложение на федеральный орган исполнительной власти проведения всего комплекса работ по лесоустройству на землях лесного фонда. Принятие законопроекта обеспечит получение актуальной информации о лесных ресурсах, подчеркнула сенатор.

Среди других серьезных проблем отрасли она назвала труднодоступность значительной части лесных ресурсов, в виду отсутствия развитой лесной инфраструктуры (лесных дорог). «Нам необходимо усовершенствовать законодательство о строительстве и содержания транспортной инфраструктуры в лесах. Проработать механизм софинансирования строительства дорог за счет бюджетных и внебюджетных источников на условиях государственно-частного партнерства», — считает Татьяна Гигель.

В настоящее время, сообщила сенатор, в Экспертном совете идет работа над законодательной инициативой «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» в части регулирования отношений по созданию, ремонту и эксплуатации лесных дорог.

Законодатель указала и на низкий уровень технического состояния лесной отрасли, на недостаточное ее финансирование.

Острейшей проблемой отрасли Татьяна Гигель также считает кадровое и научное обеспечение лесопромышленного комплекса. «Все эти проблемы говорят о том, что необходимо разработать и принять меры направленные на модернизацию отрасли. «Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы разрабатываемая по поручению Правительства РФ новая «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» охватила все процессы отрасли и дала мощный импульс развития лесопромышленному комплексу», — сказала Татьяна Гигель.

По мнению Комитета, экспертного сообщества, сообщила она, ключевой является задача реформирования системы управления лесной отраслью. «Мы считаем необходимым для обеспечения устойчивого развития лесного комплекса включить в проект Стратегии конкретное предложение по созданию в структуре исполнительной власти единого органа по управлению лесным комплексом России. При этом важно использовать накопленный за последнее десятилетие опыт регионов управления лесным комплексом страны», — отметила сенатор.

«Объединение усилий власти и бизнеса в реализации всего комплекса запланированных мер позволит нам стать мировым лидером по площади и качеству лесов и уровню лесопереработки», — заявила Татьяна Гигель.

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