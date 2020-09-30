Т. Кусайко: Пациентам с онкогематологическими заболеваниями необходимо гарантированное обеспечение лекарствами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание, на котором обсуждались пути повышения качества лекарственного обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела заседание рабочей группы при Комитете по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств. В режиме видеоконференции обсуждалась тема «Пути повышения качества лекарственного обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями».

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Виктор Абрамов, АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области представители органов государственной власти, профессионального сообщества, регионов, пациентских организаций.

Увеличение продолжительности жизни граждан и снижение смертности от онкологических заболеваний – одна из первоочередных государственных задач

Открывая заседание, Татьяна Кусайко подчеркнула, что увеличение продолжительности жизни граждан и снижение смертности от онкологических заболеваний – одна из первоочередных государственных задач.

«Онкогематологические заболевания составляют порядка восьми процентов от всех злокачественных новообразований и занимают особое место в общей структуре онкологической заболеваемости. Более половины онкологических заболеваний у детей — опухоли кроветворной и лимфатической системы», — сказала парламентарий.

«При этом наши врачи успешно лечат детей с острым лимфобластным лейкозом, а российские протоколы лечения рака крови у детей признаны в числе лучших мировых протоколов», — добавила сенатор.

Татьяна Кусайко

Татьяна Кусайко напомнила, что в 2008 г. стартовала Государственная программа высокозатратных нозологий (ВЗН), которая сыграла большую роль в обеспечении инновационной терапией больных со злокачественными новообразованиями кроветворной и лимфоидной тканей.

Она особо отметила, что пациентам с онкогематологическими заболеваниями, которые могут развиваться агрессивно и быстротечно, необходимо гарантированное обеспечение дорогостоящими лекарствами.

«В августе 2020 года было подписано Постановление Правительства РФ, согласно которому государственные организации могут закупать иностранные лекарственные препараты для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие их производителей в странах Евразийского экономического союза», — отметила Татьяна Кусайко.

Сенатор пояснила необходимость этого тем, что в отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а смена препарата или использование лекарств от другого производителя может привести к ухудшению состояния больного.

«Важным стало включение с 2020 года онкогематологии в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» с финансированием в рамках ОМС», — обратила внимание законодатель.

В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспеченности онкогематологических пациентов в рамках системы ОМС, проблемы молекулярной диагностики в онкологии и доступа инновационных лекарственных препаратов. Также эксперты затронули тему организации помощи больным с онкогематологическими заболеваниями в регионах.

На мероприятии выступили член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко, заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Валерия Гульшина, заведующий отделом биологии опухолевого роста Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Евгений Имянитов, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

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