А. Яцкин и В. Полетаев наградили сотрудников Института государства и права РАН

Source: Russia – Council of the Federation

Церемония награждения состоялась в рамках Всероссийской научно-практической конференции.

В Институте государства и права РАН прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Нюрнберг – суд народов и мировой правопорядок: история и теоретическое наследие Института государства и права Российской академии наук», посвященная 75-летию Победы во Второй мировой войне и 95-летию образования Ордена Трудового Красного Знамени Института государства и права Российской академии наук.

В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения сотрудников Института государства и права Российской академии наук с участием первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Полетаева. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

В связи с 95-летием и за большой вклад в развитие юридической науки, подготовку высококвалифицированных научных кадров сенаторы наградили Почетной грамотой Совета Федерации Институт государства и права Российской академии наук.

Медалью «Совет Федерации. 25 лет» был награжден сотрудник этого института Алексей Гришковец.

За многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность, большой вклад в развитие законодательства Российской Федерации и в связи с 95-летием со дня образования Института государства и права Российской академии наук благодарностью Председателя Совета Федерации были награждены сотрудники Института государства и права Российской академии наук: Василий Жуков, Сергей Занковский, Наталия Летова, Лариса Сморчкова.

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