«Газпром» и ЛУКОЙЛ продолжают подготовку к освоению двух месторождений в Ненецком автономном округе

Source: Gazprom in Russian
Релиз
1 октября 2020, 21:00
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. В частности, дальнейшие действия в рамках подготовки к освоению Ванейвисского и Лаявожского месторождений.
Справка
Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».
В 2018 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Соглашение, в соответствии с которым намерены совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе.
Управление информации ПАО «Газпром»
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