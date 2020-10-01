Г. Орденов: Необходима жёсткая система контроля по предотвращению экологического ущерба Волге

Source: Russia – Council of the Federation

По поручению Председателя СФ В. Матвиенко профильный Комитет палаты осуществляет парламентский контроль по вопросам оздоровления Волги.

Заседание «круглого стола» на тему «Комплексный подход к восстановлению экосистемы Волги» в рамках Всероссийского водного конгресса провел член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

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Сенатор проинформировал, что с 2019 года по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга профильный Комитет Совета Федерации осуществляет парламентский контроль по вопросу предотвращения экологического ущерба на реке Волга. «Было проведено несколько мероприятий, по результатам которых принято решение продлить до 30 апреля 2020 года государственную экспертизу проектной документации в соответствии с требованиями национального проекта в части применения наилучших доступных технологий (НДТ) на строительство объектов второго этапа Нижегородского низконапорного гидроузла», — сообщил законодатель.

Он напомнил, что в марте этого года на площадке Комитета были заслушаны доклады о промежуточных итогах работы проекта «Оздоровление Волги». «Внесены корректировки в правила предоставления субсидий через концессионные соглашения, что позволило найти дополнительные источники финансирования для строительства линейных объектов в рамках проекта. До этого такой возможности не предусматривалось. Поэтому нам так важно понять, как обстоят дела с реализацией проекта в настоящее время», — сказал парламентарий.

«Каждый год мы говорим о том, что должна быть более жёсткая система контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоёмов и прибрежных территорий – как от предприятий, так, собственно, и от отдельных граждан. Правительство на эти цели выделяет деньги. Но по‑прежнему проблема существует», — обратил внимание сенатор.

Геннадий Орденов принял участие в работе IV Всероссийского водного конгресса

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IV Всероссийский водный конгресс

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Геннадий Орденов принял участие в работе IV Всероссийского водного конгресса

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Геннадий Орденов

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Геннадий Орденов принял участие в работе IV Всероссийского водного конгресса

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Законодатель подчеркнул, что многие экологически ответственные предприятия проводят собственные акции по сохранению Волги. Например, в августе Саратовский НПЗ выпустил в Волгоградское водохранилище больше 80 тысяч мальков сазана. Это была уже вторая экологическая акция завода по зарыблению Волги в этом году. Ранее работники «Химпрома» в Чувашской Республике выпустили в Волгу сорок тысяч мальков стерляди. «Такие акции нужны и действительно меняют ситуацию с биоразнообразием к лучшему, — рассказал он.

Еще ряд серьезных проблем Волги — подъем и утилизация уже утонувших судов, отсутствие современного, комфортабельного пассажирского флота на реке

Сенатор назвал еще ряд серьезных проблем Волги — подъем и утилизация уже утонувших судов, отсутствие современного, комфортабельного пассажирского флота на реке. «Средний возраст волжских судов на сегодня – около 40 лет. Мы знаем, как проблемы и даже трагедии с этим связанные. Инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая. Но нужно думать, что предпринять для того, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился», — заявил парламентарий.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов проинформировал о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология», отметив, что бассейн реки Волги затрагивает 39 регионов. В настоящее время для выполнения поставленных задач ведется строительство 78 очистных сооружений в 14 субъектах Российской Федерации. Для эффективной реализации всех проектов, а также средств выделенных на их выполнение, требуется постоянный контроль, подчеркнул Сергей Ястребов.

В ходе заседания также были заслушаны выступления о поддержании, сохранении и восстановлении биоразнообразия Волги, об эффективности строительства и реконструкции очистных сооружений, о состоянии транспортной системы.

В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, научного и профессионального сообщества.

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