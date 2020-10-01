Директору ФСИН России внесено представление об устранении нарушений законов, допущенных сотрудниками центрального аппарата ведомства при рассмотрении обращений граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации провела проверку соблюдения сотрудниками центрального аппарата ФСИН России требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По результатам проверки выявлены нарушения требований закона о сроках рассмотрения обращений, об обеспечении объективного и всестороннего их рассмотрения, о порядке направления обращений по подведомственности. В целях устранения выявленных нарушений закона и способствовавших им причин директору ФСИН России внесено представление об устранении нарушений законов.

Работа в указанной сфере надзора носит системный характер и находится на постоянном контроле руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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