Е. Зленко: Необходимо обеспечить действенные механизмы обеспечения высокого качества питания школьников

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, направленное на повышение контроля при изготовлении пищевых продуктов, предназначенных для питания детей.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела совещание «О мерах по повышению роли отечественного агропромышленного комплекса в обеспечении качественной пищевой продукцией в целях организации питания в образовательных организациях».

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области , представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, представители субъектов Федерации, отраслевых союзов, эксперты.

С 1 сентября во всех субъектах Российской Федерации началась практическая реализация новых положений законодательства в сфере организации питания детей в образовательных организациях, что является результатом решения соответствующей задачи, поставленной в Послания Президента РФ Федеральному Собранию, напомнила Елена Зленко.

Необходимо обеспечить соответствие новым, впервые установленным в федеральном законе требованиям к здоровому питанию детей и основные механизмы их достижения

По ее словам, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводит постоянный мониторинг ситуации по инфраструктуре, нормативному обеспечению, организации поставок продуктов питания, прежде всего отечественного производства с необходимым уровнем качества. «Создание производственной базы продукции детского питания в целях импортозамещения с учетом количества потенциальных потребителей, а также объема выделяемых субсидий на питание школьников начальных классов только из федерального бюджета на 2020 – 2022 годов в объеме 135 миллиардов рублей говорит о формировании огромного государственного заказа на продукцию АПК».

При этом, отметила сенатор, необходимо обеспечить соответствие новым, впервые установленным в федеральном законе требованиям к здоровому питанию детей и основные механизмы их достижения.

Парламентарий обратила внимание на нормы законодательства, устанавливающие, что при изготовлении пищевых продуктов для питания детей и продуктов диетического питания не допускается использовать продовольственное сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных, в том числе гормональных препаратов, отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений.

«Пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста, также они должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей. То Качество этих продуктов необходимо обеспечить и контролировать».

Законодатель привела данные Роспотребнадзора, свидетельствующие о наличии ряда проблем в данной сфере: в частности, большое число проведенных проб выявили несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Важно организовать поставки в сферу организации питания школьников необходимого объема продукции безопасной и высокого качества, в том числе рассмотреть возможность поставок органической продукции», — сказала сенатор. Для этого, по ее словам, необходимо решить ряд проблемных вопросов, которые касаются нормативно-правового обеспечения приоритетности закупок отечественной пищевой продукции, организации необходимого контроля ее качества и безопасности, принятия дополнительных мер государственной поддержки отечественных производителей продукции для питания детей, созданию соответствующей логистической инфраструктуры, и ряда других.

Елена Зленко и Виктор Смирнов

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Зленко

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Потенциал органической продукции еще далеко не раскрыт, а применение ее в питании детей целесообразно сделать приоритетным, так как такая продукция производится без минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и других вредных веществ, остаточные количества которых могут попадать в готовую продукцию, что соответствует принципам здорового питания».

Учитывая высокие цены на органическую продукцию, отметила парламентарий, необходимы меры поддержки ее производителей.

Регионы Арктической зоны также подняли проблему поставки в межсезонье продуктов питания с коротким сроком годности, рассказала Елена Зленко. «Такая проблема существует особенно для отдаленных поселений, в которых есть малокомплектные школы. Здесь важно принять меры по организации стабильных поставок этой продукции в течение всего учебного года, но ввиду более высокой затратности такой логистики нужно подумать о выделении дополнительного финансирования на эти цели».

Есть также проблема недостаточного взаимодействия субъектов Федерации по вопросам организации поставок и отсутствии координации со стороны Минсельхоза России, считает сенатор.

По мнению Елены Зленко, необходимо обеспечить территориальную доступность, достаточность оснащения испытательных лабораторий, а также приемлемые расценки за испытания образцов пищевой продукции для организации входного контроля ее поставок в систему школьного питания. «Решение этой задачи по нашему мнению потребует совместной работы Роспотребнадзора и Россельхознадзора по аналогии с ранее поставленной задачей Председателем Совета Федерации по лабораторному контролю ГМО-продукции».

Кроме того, сказала законодатель, нужно повысить ответственность поставщиков за качество и безопасность направляемых в образовательные организации продуктов питания, в том числе с использованием такого инструмента, как реестр недобросовестных поставщиков.

Особо сенатор выделила вопрос приобретения продуктов питания организациями, осуществляющими услуги по питанию на основе аутсорсинга. «На сегодняшний день нормативно не урегулирован вопрос обязанности их закупать отечественные продукты. В этой связи, как один из вариантов решения данного вопроса можно рассмотреть предложение Минпросвещению России и Минсельхозу России установить требования по приобретению отечественной продукции в контрактах на аутсорсинг. Также, Минпромторгу России совместно с Минсельхозом России необходимо нормативно расширить перечень видов продуктов питания, на которые распространяется установленная на законодательном уровне преференция на закупку отечественной продукции для государственных и муниципальных нужд», — подчеркнула Елена Зленко.

В ходе совещания участники обсудили направления решения поставленных задач и механизмы эффективного контроля, обменялись успешным опытом в регионах по организации школьного питания.

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