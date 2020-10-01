Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху

Source: President of Russia – Kremlin

Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп Трамп ДональдПрезидент Соединённых Штатов Америки и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон Макрон ЭммануэльПрезидент Франции , представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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