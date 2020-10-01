И. Святенко: Одним из способов решения проблемы невыплаты алиментов может стать создание государственного алиментного фонда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, на котором обсуждались перспективы создания такого фонда в России.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела совещание на тему «О создании государственного алиментного фонда в Российской Федерации».

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Сенатор сообщила, что мероприятие проводится в рамках исполнения протокольного поручения Совета Федерации от 15 июля текущего года. «Необходимо проработать вопрос о перспективах создания государственного алиментного фонда в Российской Федерации и подготовить соответствующие предложения», — сказала парламентарий.

Инна Святенко отметила, что проблема с невыплатами алиментов на детей, а также совершенствование законодательства в этой сфере уже не впервые обсуждается в Совете Федерации. Она напомнила, что в рамках прошедшего в июле 2020 г. «правительственного часа» эту тему затронул директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Сергей Горняков

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Елена Бибикова

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Владимир Полетаев

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Сергей Горняков

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Инна Святенко

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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По словам сенатора, несмотря на принимаемые Службой судебных приставов меры по сокращению числа злостных неплательщиков, значительное число должников не платят алименты на своих детей. «В настоящее время, в период развития коронавирусной инфекции и вызванных этим последствий в социальной и экономической сфере, можно прогнозировать, что ситуация с невыплатами алиментов будет ухудшаться», — считает Инна Святенко.

По ее мнению, одним из способов решения указанной проблемы могло бы стать создание государственного алиментного фонда. Однако у данного предложения есть не только сторонники, но и противники.

В настоящее время, продолжила парламентарий, при обсуждении создания фонда необходимо понять, должна ли это быть самостоятельная структура, или ее функции можно будет возложить на Фонд социального страхования либо на другие действующие государственные внебюджетные фонды.

«Кроме того, необходимо определить возможный механизм функционирования фонда, источники его доходов — бюджетные или внебюджетные, а также понять, при каких обстоятельствах туда можно будет обратиться», — сказала Инна Святенко.

«Еще одним способом усиления защиты прав детей, имеющих право на алименты, может стать дальнейшее реформирование законодательства в данной сфере. Министерством юстиции подготовлены два законопроекта, которые планируется внести в Государственную Думу», — сообщила сенатор.

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов в своем выступлении отметил, что одна из основных задач службы – повышение гарантии материального обеспечения детей при принудительном исполнении требований о взыскании алиментов. «К неплательщикам алиментов применяются такие меры, как арест имущества, ограничение права на выезд из страны, привлечение к административной и уголовной ответственности», — сказал он.

И. о. директора Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции РФ Анна Румынина рассказала о проведенном анализе зарубежного законодательства в этой сфере и привела примеры из международной практики.

В совещании также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области члены этого Комитета Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства финансов РФ, аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, Федеральной службы по труду и занятости РФ, экспертного сообщества.

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