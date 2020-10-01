Минспорт России и Владимирская область подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня 1 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, в ходе которой они обсудили планы по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и подписали Соглашение между Минспортом России и Владимирской областью о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Стороны договорились продолжить совместную работу по созданию для всех категорий граждан условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развитию спортивной инфраструктуры, материально-техническому оснащению спортивным оборудованием и инвентарём, проведению крупных соревнований на территории Владимирской области, подготовке спортивного резерва и кадров для спортивной отрасли, популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как сообщил Владимир Сипягин, по итогам 2019 года на уровне Правительства и Министерства спорта Российской Федерации Владимирская область отмечена в числе лучших по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Физической культурой и спортом в регионе занимаются более 44 % жителей.

Для повышения доступности спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях области строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и стадионы, реконструируется существующая спортивная база.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» бюджету области на 2022-2023 годы выделено 250 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Часть суммы решено направить на ремонт стадиона «Олимп» в Селивановском районе. Здание площадью почти 16 тысяч кв. м на территории посёлка Красная Горбатка было построено в 1980 году и в настоящее время нуждается в реконструкции. Кроме того, финансовые средства пойдут на масштабную реконструкцию стадиона «Торпедо» и строительство во Владимире многофункционального Дворца спорта.

Губернатор поблагодарил Минспорт России за помощь и поддержку в решении важных для региона задач по развитию спорта и выразил надежду на успешную реализацию намеченных планов.

Фото: Игорь Зетилов

Пресс-служба Минспорта России

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