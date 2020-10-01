Петр Бобылев: «Необходимо нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты с учетом технологических особенностей производства электроэнергии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 октября. – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Петр Бобылев выступил модератором круглого стола «Водопользование в топливно-энергетическом комплексе: направления и приоритеты государственной политики» в рамках Всероссийского водного конгресса-2020.

Участники мероприятия обсудили регулирование использования прямоточных систем водоснабжения ТЭС и АЭС, проблему учета фонового загрязнения при нормировании сточных вод, использование морской воды для производства электроэнергии, предложения по изменению механизма отнесения водных объектов к водным объектам рыбохозяйственного значения и другие вопросы.

Участники отметили необходимость совершенствования Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, так как в ней не учитывается фоновое загрязнение. В настоящее время при контроле загрязняющих веществ в сбросах предприятий энергетики не учитывается их содержания в забираемой воде, поэтому действующее требование соблюдения предельно допустимой концентрации (ПДК) на уровне рыбохозяйственных водоемов фактически возлагает на предприятия энергетики функции очистных сооружений. Требуемая ПДК для ТЭС технологически недостижима. При этом стоимость очистных сооружений в соответствии с действующими нормами может превышать стоимость всего энергообъекта.

По итогам круглого стола его участники рекомендовали продолжить работу по внесению в Государственную Думу законопроекта о внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части отмены запрета на проектирование прямоточных систем охлаждения для объектов электроэнергетики. Водным кодексом с 2006 года установлен запрет на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения, соответственно, все новые блоки ТЭС проектируются с оборотной системой технического водоснабжения.

«Важно понимать, что и прямоточная, и оборотная системы технического водоснабжения относятся к наилучшим доступным технологиям. Каждая из технологий имеет свои преимущества и недостатки. Комплексный анализ показывает, что прямоточные системы при этом имеют ряд преимуществ. Так, КПД станций с прямоточными системами охлаждения в среднем на 1,5 % выше, чем при использовании оборотных систем. Кроме того, они имеют в 1,5-2 раза меньший уровень безвозвратного потребления воды из водных объектов, чем оборотные системы. При этом существенно снижены сбросы химических веществ в окружающую среду», – прокомментировал Петр Бобылев.

Также по итогам круглого стола была вынесена рекомендация рассмотреть возможность введения моратория на действующую индексацию ставок платы за водопользование для ГЭС с 2021 года на пять лет. Часть предложений касается поправок в действующие правила отнесения водных объектов к объектам рыбохозяйственного значения.

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