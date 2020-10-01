Представители ООО «Газпром добыча Уренгой» провели деловую встречу со студентами техникума

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

1 октября 2020, 16:05

30 сентября в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче состоялся «Диалог на равных», организованный ООО «Газпром добыча Уренгой» для студентов ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».

На встрече обсуждались вопросы сохранения окружающей среды и рационального использования энергоресурсов. Спикеры от газодобывающего предприятия рассказали, как в ООО «Газпром добыча Уренгой» налажена система экологического менеджмента, какие энерго- и экологоэффективные технологии внедрены в компании.

В своем выступлении начальник отдела охраны окружающей среды Уренгойского газопромыслового управления (УГПУ) компании Вячеслав Григорьев познакомил студентов со спецификой и результатами производственно-хозяйственной деятельности предприятия, осуществляющего добычу углеводородного сырья из недр Уренгойского месторождения. Подробно он остановился на наилучших доступных технологиях, которые позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить энергоэффективность процессов добычи и подготовки к транспорту газа и газового конденсата.

Николай Фролов, заместитель начальника участка по обслуживанию и эксплуатации систем тепловодогазоснабжения УГПУ компании, рассказал обучающимся о целях и задачах реализации государственной программы энергосбережения РФ.

Для студентов второго курса электротехнического профиля встреча с производственниками компании — первая, поэтому обсуждение было активным. Как отметили представители Управления кадров и социального развития ООО «Газпром добыча Уренгой», такие профориентационные мероприятия позволяют молодежи получить ценную информацию и детально познакомиться с потенциальным работодателем, а также, при прохождении практики и трудоустройстве в компанию, гораздо успешнее пройти адаптацию в коллективе.

Стоит отметить, забота о природе и экономное потребление энергоресурсов — актуальные темы Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, участником которого является ООО «Газпром добыча Уренгой». Активно поддерживая данное направление, газодобывающее предприятие проводит для учащихся и студентов Нового Уренгоя различные мероприятия, встречи, а также экскурсии в Музее истории компании.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче ориентирован на детей и молодежь и проводится по всей стране с августа по октябрь при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского движения школьников, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Фестиваль открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций. В 2020 году Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче исполняется 5 лет.

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