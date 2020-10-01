Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКС#Терра Тех#Рослесинфорг#Орбитальные группировки#ДЗЗ01.10.2020 19:19

Спутники ДЗЗ станут одним из основных источников информации для контроля в лесном фонде

Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Госкорпорации «Роскосмос» должны стать одним из основных источников информации для контроля деятельности в лесном фонде такой огромной страны как Россия.

Директор ФГБУ «Рослесинфорг» (всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных и лесоустроительных задач в интересах государства) Павел Чащин: «Мы уже сейчас используем огромные объемы данных ДЗЗ, получаемые с российских аппаратов, и планируем увеличить площадь, охваченную дистанционным мониторингом до 211 млн гектаров. Причем 35 млн гектаров в рамках непрерывного дистанционного мониторинга, который обеспечивает регулярное покрытие земель лесного фонда, что делает его наиболее эффективным из всех существующих методов контроля.

Именно в этой связи Рослесинфорг неоднократно заявлял о необходимости увеличения доли данного вида мониторинга до 100% территорий земель лесного фонда, переданного в аренду. Перед нами стоит задача не только увеличить территориальный охват, но и максимально уменьшить время обработки снимка и получения итоговой аналитики для своевременного принятия решений, а это невозможно сделать без применения современных цифровых технологий».

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ — дочернего предприятия «Российских космическиех систем», коммерческий оператор услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе Милана Элердова: «Сегодня цифровые методы обработки информации со спутников — искусственный интеллект, машинное зрение и нейросети наряду с классическими методами обработки данных ДЗЗ могут позволить обеспечить высокопериодичный оперативный космический мониторинг всей территории лесов в России и выявлять изменения, происходящие в лесу — вырубки, гари, ветровалы, гибнущие насаждения, карьеры, незаконное строительство на землях лесного фонда и т.д.».

Данные дистанционного зондирования Земли широко используются для мониторинга пожаров. Видны термоточки, фиксируются факты возникновения пожаров, которые часто возникают по причине неаккуратного сжигания порубочных остатков. Применение цифровых моделей рельефа и местности, построенных по данным космической съемки, позволяет оценочно определять некоторые количественные характеристики лесов. Можно оценить доступность инфраструктуры лесозаготовки, подобрать лесной массив по заданным критериям и оценить коммерческую перспективность лесного актива.

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