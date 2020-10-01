Source: Russia – Council of the Federation
Прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.
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Как рассказал Сергей Белоусов, ключевыми остаются вопросы, связанные с разработкой и реализацией программ и мероприятий Союзного государства по оказанию медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф, имея ввиду события на производственном объединении «Маяк», сбросы в речку Теча и ядерные испытания на Семипалатинском полигоне, затронувшие и жителей Алтайского края.
По словам сенатора, крайне важным является эффективное расходование и полное освоение средств, выделенных из бюджета Союзного государства на реализацию всех запланированных мероприятий, в том числе тех, что касаются процедуры государственных закупок на поставку медицинского оборудования. Этот вопрос требует особого внимания и остается на контроле Комиссии. Что касается оказания комплексной медицинской помощи, то она была оказана в полном объеме — 1342 гражданам Беларуси и России, уточнил он.
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Сергей Белоусов
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Сергей Белоусов
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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Заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий
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«Решение социально значимых задач — один из главных приоритетов Союзного государства, поэтому так важно смотреть насколько качественно выполнялись мероприятия, какие проблемы мешают их успешной реализации», — подчеркнул Сергея Белоусова.
Он сообщил, что Комиссией проводится системная работа по максимальному использованию научного и практического опыта, накопленного российской и белорусской стороной для реализации мероприятий по сохранению здоровья детского населения, подвергшегося воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, обеспечению доступности и качества медицинской реабилитации детей с хроническими заболеваниями, проживающих на территориях, загрязненных радионуклидами и детей, ставших инвалидами вследствие катастрофы.
Также сенатор обратил внимание на совместную деятельность Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. В рамках регулирования и обеспечения ядерной и радиационной безопасности МЧС России совместно с Ростехнадзором и МЧС Республики Беларусь был разработан проект Концепции Программы Союзного государства «Совершенствование подходов к аварийной готовности, аварийному реагированию безопасности при использовании атомной энергии» и в настоящее время ведется активная работа по ее согласованию.
«Учитывая непростую обстановку в Беларуси и колоссальное внешнее давление, наша работа в рамках Союзного государства приобретает особенное значение. При этом очень важно, чтобы общие действия в интересах граждан в области образования, здравоохранения, научно-технических областях были открыты и прозрачны, а также доступны широкой общественности», — резюмировал парламентарий.
Мероприятие прошло в формате видеоконференции. К участию в работе были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения Республики Беларусь и Российской Федерации, МЧС Беларуси и России.