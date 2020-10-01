С. Митин: Мы ведем мониторинг доработки системы контроля качества упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации планирует провести парламентские слушания по вопросу обеспечения населения России качественной и безопасной питьевой водой.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел «круглый стол» на тему «Вода как товарный продукт: проблемы и перспективы регулирования рынка упакованной и разливной питьевой воды».

«Круглый стол» прошел в формате расширенного заседания рабочей группы Совета Федерации по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского водного конгресса.

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Открывая заседание, Сергей Митин подчеркнул, что существует четкая зависимость продолжительности жизни человека от качества и элементного состава употребляемой питьевой воды. «Обсуждаемая тема имеет большое значение для выполнения стратегической задачи по повышению ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году и до 80 лет – к 2030 году, поставленной Президентом России», — отметил сенатор

Законодатель пояснил, что в соответствии с Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», упакованная питьевая вода является пищевым продуктом и подлежит соответствующему государственному регулированию и контролю. «Учитывая государственную и социальную значимость вопроса Совет Федерации и Председатель палаты Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга уделяют этой проблеме особое внимание. У нас создана специальная рабочая группа по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Митин напомнил, что в прошлом году принято Постановление Совета Федерации «О национальной системе защиты прав потребителей», в котором были сформулированы конкретные предложения Правительству по исправлению ситуации на рынке упакованной питьевой воды.

Сенатор сообщил, что в осеннюю сессию работы Совета Федерации будет осуществлен парламентский контроль за ходом исполнения этого постановления.

По его словам, анализ показал – полномочия в сфере оборота питьевой воды распределены между более чем 10 органами власти. Получить объективные данные о количестве производителей, объеме производства, рынка, на практике, сложно. «Информация ведомств разнится. Отсутствие информации усложняет принятие оперативных управленских решений. Надо сформировать объективные статистические данные, составить балансы производства и потребления упакованной питьевой воды», — сказал он.

Требует дальнейшей доработки комплексная система контроля качества и безопасности упакованной питьевой воды, на каждом из этапов ее производства и реализаци

Сенатор обратил особое внимание на питьевую воду, подлежащую обязательной государственной регистрации, — воду для детского питания, лечебно-столовую и лечебную природную минеральную воду, отметив при этом, наличие пробелов в законодательном и нормативно-правовом регулировании процесса. «До настоящего времени отсутствует единая утвержденная форма бальнеологического заключения, вызывает вопросы порядок его выдачи, приостановления и аннулирования. Это создает дополнительные риски для появления на российском рынке фальсифицированной продукции. Для нивелирования возникающих рисков Советом Федерации предложено Правительству РФ рассмотреть возможность ускорения принятия необходимых нормативных документов в этой сфере, а также ведения процедуры государственной регистрации для всех видов упакованной питьевой воды», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Митин считает, что требует дальнейшей доработки комплексная система контроля качества и безопасности упакованной питьевой воды, на каждом из этапов ее производства и реализации. «Совет Федерации не единожды отмечал необходимость создания и систематической актуализации реестра источников, используемых для производства упакованной питьевой воды, базы эталонных образцов питьевой воды, предназначенных для ее розлива и упаковки, реестра производителей, осуществляющих розлив и бутилирование питьевой воды (с указанием в том числе объема и ассортимента выпускаемой продукции). По имеющейся информации такая работа ведется ведомствами, однако требует серьезного усиления», — сказал законодатель.

Несмотря на то, сказал Сергей Митин, что Россия обладает значительными запасами качественной природной питьевой воды, значительную долю рынка сегодня занимает «обработанная» питьевая вода.

«Проведенные совещания членов рабочей группы в регионах показали, что производители природной питьевой воды, зачастую представители малого и среднего бизнеса имеют сложности с выходом на рынок, торговые сети неохотно берут их продукцию на реализацию, отдавая предпочтение известным товарным маркам. Кроме этого отсутствуют действенные механизмы государственной поддержки компаний — производителей природной питьевой воды», — указал законодатель.

«Положения Технического регламента, разработанного еще в 2017 г. и призванного навести порядок на рынке питьевой воды, в очередной раз перенесены на срок до 31 декабря 2021 год. Это может расцениваться как затягивание вопроса в наведении порядка на рынке упакованной питьевой воды, что требует особого контроля за ситуацией со стороны Правительства», — подчеркнул законодатель.

Также Сергей Митин проинформировал, что в конце ноября текущего года, в соответствии с планом работы Совета Федерации, планируется провести парламентские слушания по вопросу обеспечения населения России качественной и безопасной питьевой водой.

В обсуждении темы приняли участие сенаторы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко, руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов, президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, представители профильных министерств и ведомств, научного и экспертного сообществ.

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