А. Башкин: При всей актуальности борьбы с распространением коронавирусной инфекции важно не забывать об организации противодействия иным болезням

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в рабочей встрече губернатора Астраханской области с представителями Всемирной организации здравоохранения.

Заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель исполнительного органа власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в рабочей встрече губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелитой Вуйнович и Салтанат Егеубаевой, на которой обсудили состояние противотуберкулезной службы региона.

Смотрите также

В 2019 году заболеваемость туберкулезом в Астраханской области составляла 72,2 случая на 100 тыс., что вызывало обоснованную тревогу. В связи с этим, по поручению губернатора Александр Башкин встретился с Представителем ВОЗ в России доктором Мелитой Вуйнович и договорился о её визите в область в 2020 году.

К осени 2020 года показатель заболеваемости туберкулёзом в Астраханской области снизился на 28 проц. и составил 52,2 случая на 100 тыс. населения. За счет активизации профилактической работы уменьшилась доля заболевших молодых людей и смертность.

«Однако проблемы остаются, — сказал губернатор, обращаясь к гостям, — для их оперативного решения прошу вас проанализировать ситуацию и поделиться опытом по вопросу деятельности наших медучреждений и тактике лечения таких больных».

Мелита Вуйнович поблагодарила главу региона за интерес к проблеме. Она отметила, что эксперты ВОЗ совместно с региональными специалистами начали изучать ситуацию с заболеваемостью в регионе заочно и готовы к дальнейшему сотрудничеству. Она заявила: «Теперь мы будем работать вместе, чтобы найти то место в системе противотуберкулезной службы, которое нужно подкорректировать для снижения заболеваемости. Мы надеемся, что после всестороннего изучения проблемы сможем дать чёткие рекомендации».

Также представители ВОЗ отметили, что в Астраханской области работают квалифицированные врачи, которые применяют инновационные схемы лечения, в регионе есть запас эффективных лекарств.

Присутствовавший на встрече сенатор подчеркнул: «При всей актуальности борьбы с распространением коронавирусной инфекции важно не забывать об организации противодействия иным болезням, травмам и патологическим состояниям. Приветствую серьезную и плановую работу по искоренению в Астраханской области такого опасного заболевания, как туберкулёз, и благодарю российское представительство ВОЗ за помощь в этой работе».

MIL OSI