А. Кутепов предлагает распространить меры господдержки на сферу детского оздоровительного отдыха

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующие предложения сенатор направил в Правительство РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает распространить меры государственной поддержки предприятий в условиях пандемии на организаторов летнего оздоровительного отдыха детей.

Сенатор направил свои предложения в Правительство РФ.

Смотрите также

«По итогам работы по вопросам в сфере туризма Комитетом СФ по экономической политике выявлены проблемы в указанной сфере», — говорится в письме на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Разрыв сроков между периодом, когда необходимо производить затраты на подготовку и периодом фактического приема детей, в условиях пандемии приводит отрасль организованного детского отдыха к кризису

По словам сенатора, в сфере организации детского отдыха проблемы связаны с тем, что все подготовительные мероприятия по приему детей летом начинаются с осени предшествующего года, оплата путевки родителями происходит в период март – май, а детей принимают в период июнь-август. «Такой разрыв сроков между периодом, когда необходимо производить затраты на подготовку и периодом фактического приема детей, в условиях пандемии приводит отрасль организованного детского отдыха к кризису».

Андрей Кутепов отметил, что весенние смены во многих круглогодичных лагерях не открылись в связи с режимом повышенной готовности в регионах. При этом такие лагеря также проводили работу по подготовке территории к приему детей, родители бронировали путевки, за которые потом организациям отдыха пришлось возвращать деньги или переносить бронь на другие смены.

«Весь острый период пандемии оздоровительные организации детей в сфере детского отдыха находились в «подвешенном» состоянии ввиду неопределенности с развитием коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в письме.

Андрей Кутепов отметил, что детские летние лагеря фактически открылись только с июля. К этому времени была продана большая часть коммерческих путевок. Те туристические фирмы, которые обеспечивают заполняемость детских летних лагерей (особенно в регионах, отличных от места проживания детей) для того, чтобы получить приемлемую цену на путевки, оплатили в период февраль-март 30–50 процентов от стоимости всех путевок за определенное количество мест. Такое количество мест может достигать нескольких сотен, что составляет сумму авансовых платежей в несколько миллионов рублей. В период оплаты брони туристическими фирмами родительской платы еще нет, и ряд фирм берет кредитные средства, которые потом должны вернуться за счет родительской платы и сумм государственных сертификатов, которые выплачиваются после того, как ребенок использовал путевку.

При этом, указал Андрей Кутепов, в настоящее время отдых детей и их оздоровление возможно только на территории субъекта фактического проживания ребенка. Исключения составляют только дети из городов федерального значения, отдых которых возможен на территории соседнего субъекта РФ и дети, проживающие в Арктической зоне. Кроме того, наполняемость групп и отрядов не может быть более 50 процентов от проектной вместимости. Таким образом, детские оздоровительные лагеря изначально должны были отказать 50 процентам желающих, что также повлияло на поступление доходов. Одновременно с этим суммы затрат таких организаций возросли, так как подготовить необходимо не на 50 процентов, а всю территорию летнего лагеря к сезону. Кроме того, необходимо закупить антисептик и прочие средства для выполнения санитарно-гигиенических требований в условиях пандемии. В результате наличия таких требований многие из ранее действующих летом лагерей не открылись в сезоне 2020 года.

Такая ситуация обозначила необходимость разделения денежных средств на подготовку лагеря к сезону и сумм, поступающих от родителей за оплату путевок, особенно в периоды действия аналогичных пандемии обстоятельств. «Необходим механизм, при котором детские оздоровительные лагеря будут получать денежные средства на подготовку лагеря к сезону не от родителей или туристических фирм, а из других источников. Такой порядок будет обеспечивать возможность возврата организацией отдыха детей денежных средств, если отдых ребенка не состоялся. В настоящее время сфера детского отдыха оказалась не учтенной в тех мерах поддержки, которые предусмотрены в Российской Федерации. Смежными пострадавшими отраслями в этом вопросе является транспортная отрасль, образование, организации туризма, не являющиеся организациями летнего оздоровительного отдыха, но обеспечивающие заполняемость указанных организаций».

По мнению парламентария, необходимо срочное реагирование на сложившуюся ситуацию, связанную с необходимостью возврата организациями отдыха детей денежных средств за путевки, по которым дети не смогли выехать в оздоровительные лагеря на летний отдых, в том числе и в другие регионы.

«Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении детским оздоровительным лагерям в 2020 году таких мер поддержки как оплата 50 процентов услуг ЖКХ, освобождение от налога на имущество организаций и компенсации расходов, проведенных в целях подготовки летних оздоровительных лагерей к летнему сезону 2020», — заявил Андрей Кутепов.

Сенатор также предложил рассмотреть возможность повторного применения мер поддержки для организаций, которые осуществляют деятельность в туристической отрасли.

MIL OSI