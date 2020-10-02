Более 5700 аварийных заявок поступило в адрес «Газпром газораспределение Вологда» с начала года

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 октября 2020, 16:00

Аварийный характер обращений подтвердился в 2085 случаях. Это утечки газа у крана перед газовыми приборами, у газового счетчика, в резьбовом соединении плиты с гибкой подводкой, через краник плиты, повреждение гибкой подводки, нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Вологды (2287, с утечкой — 677) и Череповца (1847, с утечкой — 643).

Компания «Газпром газораспределение Вологда» призывает вологжан не забывать об элементарных требованиях безопасности и напоминает, что к современному газоиспользующему оборудованию относятся сигнализаторы загазованности — технические устройства, которые при превышении порога безопасности издают звуковые или световые сигналы и способны самостоятельно перекрыть подачу газа к газоиспользующему оборудованию. В целом, это небольшие электронные устройства, в которых размещен датчик определения уровня загазованности помещения. Это означает, что абонент получит возможность заранее принять меры к устранению развития опасной ситуации.

«Ненадлежащая эксплуатация газового оборудования или его неудовлетворительное состояние могут стать причинами происшествий и несчастных случаев. В настоящее время вопрос безопасной эксплуатации газового оборудования стоит очень остро, совершенствуется законодательство в данной сфере, на рынок поступает новое оборудование, призванное обеспечить безопасность при использовании газа», — рассказывает заместитель генерального директора — главный инженер «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.

Справка

Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего оборудования и приборов учета потребления газа и иных нарушениях, возникающих при пользовании газом, необходимо немедленно сообщить из незагазованного помещения в аварийную газовую службу по телефону 04; с мобильного телефона любого оператора — телефон 104.

Последние новости по теме

MIL OSI