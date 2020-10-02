В. Бондарев: Город Киров по праву отмечен почетным званием «Город трудовой доблести»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести».

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области, Герой России Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области поддержал присвоение Кирову почетного звания «Город трудовой доблести».

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Сенатор напомнил, что в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, федеральным законодательством для российских территорий установлено новое почетное звание – «Город трудовой доблести». Этого звания уже удостоились многие города, жители которых ковали Великую Победу не только на фронтах, но и в тылу.

«Киров по праву считается сердцем вятской земли, которая в годы Великой Отечественной войны стала одним из центров эвакуации. С тех территорий, где велись боевые действия, в Киров было перебазировано порядка сотни предприятий. Все они, без исключения, работали на нужды фронта. Особенно отличились кировские «ударники» в производстве боеприпасов, оружия и оружейных комплектующих, военной и специальной техники», — отметил Виктор Бондарев.

Он подчеркнул, что жители Кирова от мала до велика демонстрировали удивительную стойкость, твердость духа: трудились по 12–15 часов в сутки, без выходных и отпусков, жили в суровых бытовых условиях.

«Этим не исчерпывается вклад кировчан в Великую Победу. Они самоотверженно отдавали в Фонд обороны собственные запасы продовольствия и теплых вещей. Добровольно сдавали драгоценности, перечисляли в Фонд свои скудные зарплаты. На собранные жителями города средства было построено несколько танковых колонн и эскадрилий боевых самолётов. Тысячи кировчан стали добровольными донорами».

«Считаю, что все сказанное дает полное основание присвоить Кирову почетное звание – «Город трудовой доблести», — заключил Виктор Бондарев.

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