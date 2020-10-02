В. Васильев провел «круглый стол» по нормативно-правовому регулированию контроля за организацией и проведением техосмотра

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание прошло в режиме видеоконференции.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области провел «круглый стол» на тему «О состоянии нормативно-правового регулирования контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств».

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В заседании участвовали сенатор РФ Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия представители федеральных органов государственной власти, общественных организаций.

Валерий Васильев напомнил, что год назад был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормы которого совершенствуют правовое регулирование правоотношений в системе технического осмотра транспортных средств.

Закон направлен на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неисправности автомобилей и автобусов

Сенатор отметил, что этот закон направлен на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неисправности автомобилей и автобусов. Для этого реформируется система технического осмотра транспортных средств и, в первую очередь, устраняются условия, позволяющие оформлять диагностические карты без фактического осмотра транспортных средств, в том числе через интернет.

Валерий Васильев сообщил, что при принятии указанного закона Комитету СФ по экономической политике, Комитету СФ по обороне и безопасности и Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам Федерации было дано поручение по осуществлению мониторинга его правоприменительной практики.

«Операторы техосмотра, которые были аккредитованы до вступления в силу Федерального закона, обязаны выполнить прописанные в нем требования аккредитации и направить в Российский Союз Автостраховщиков документы, которые это подтверждают, а также пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации», — сказал парламентарий.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Валерий Васильев

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Александр Ракитин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Уже сейчас к нам обращаются участники рынка технического осмотра с опасениями, что принятым Федеральным законом цели реформирования системы техосмотра достигаются не в полной мере. Они обращают внимание на неоднозначность правового регулирования в отношении: аккредитации; контроля за деятельностью операторов технического осмотра; независимой оценки квалификации специалистов, участвующих в организации и проведении технического осмотра транспортных средств; формирования платы за него. Также, по их мнению, сохраняется возможность ценовой конкуренции со стороны недобросовестных участников рынка», — указал Валерий Васильев.

Федеральный закон вступает в силу через 5 месяцев — с 1 марта 2021 года. «Сегодня мы собрались, чтобы «сверить часы» по готовности всех заинтересованных сторон перейти на новое регулирование столь важной сферы нашей жизни, обсудить состояние разработки и принятия нормативно-правовых актов, без которых Федеральный закон не заработает в полную силу, а также вскрыть проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться участникам рынка технического обслуживания, и каждому из нас в качестве участника дорожного движения и определить пути их решения», — сказал сенатор.

В обсуждении приняли участие заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Владимир Луговенко, начальник отдела Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Чипурин, директор Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Министерства экономического развития РФ Александр Вдовин, начальник Управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы Нелли Галимханова, директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, старший прокурор Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Сергей Лобанов, президент Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств Сергей Зайцев.

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