Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил город Вельск.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в ходе поездки в регион принял участие в открытии бюста Герою Советского Союза Григорию Шибанову.

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Торжественное мероприятие состоялось в Вельском сельскохозяйственном техникуме, выпускником которого был Григорий Шибанов. Установка бюста осуществлена в рамках социальной акции «Мы будем помнить Вас всегда». Сенатор оказал помощь в реализации этого проекта.

Как отметил Виктор Новожилов, во время Великой Отечественной войны Григорий Шибанов получил несколько государственных наград. Высокое звание было присвоено ему посмертно за героизм, проявленный в боях на реке Березина в Белоруссии в июне 1944 г.

В. Новожилов принял участие в открытии в Архангельской области бюста Герою Советского Союза Г. Шибанову

«Сегодня мы вновь и вновь убеждаемся: Победа в Великой Отечественной войне навсегда остаётся вечным символом мужества. И пока жива наша память о войне, бессмертен каждый солдат», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, в ходе поездки сенатор поздравил коллектив Вельского сельскохозяйственного техникума с 80-летием системы профессионального технического образования.

«Современная система профтехобразования Архангельской области – это более 32 тысяч педагогов, мастеров производственного обучения и студентов», — сказал Виктор Новожилов.

По его словам, важной частью этой системы является Вельский сельскохозяйственный техникум — современное образовательное учреждение с передовой материально-технической базой. «Именно благодаря техникуму у местной молодежи просыпается интерес к практическим знаниям и навыкам, которые необходимы в жизни и профессиональной деятельности», — подчеркнул сенатор.

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