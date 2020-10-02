В Республике Башкортостан стартовал месячник по пропаганде безопасного пользования газом

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 октября 2020, 16:20

В октябре компания «Газпром газораспределение Уфа» проводит очередной месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту. Цель мероприятия — повысить уровень грамотности жителей в сфере газопотребления и предупредить несчастные случаи, связанные с нарушением правил безопасности при обращении с газовыми приборами.

Масштабная кампания включает в себя совещания с руководителями административных органов, беседы с работниками коммунально-бытовых предприятий и строительно-монтажных организаций, инструктаж с абонентами, распространение агитационного материала и размещение материалов в средствах массовой информации. Специалисты компании также проведут онлайн уроки и викторины с учащимися школ. Особое внимание будет уделено особой категории лиц в так называемой «группе риска» с газовым оборудованием — это неблагополучные семьи, а также граждане с ограниченными физическими способностями без постоянного проживания опекунов, одинокие инвалиды.

«Соблюдайте правила безопасности при обращении с природным газом в быту, будьте предельно внимательны и осторожны, берегите свою жизнь и жизни близких людей. И что самое важное — вовремя обеспечивайте проведение технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза год», — отмечает главный инженер — первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Крюков.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

На сегодняшний день ПАО «Газпром газораспределение Уфа» эксплуатирует порядка 49,6 тыс. км газовых сетей, количество газифицированных квартир — более 1,3 млн, общее количество газифицированных предприятий, коммунально-бытовых объектов и котельных — 17,2 тыс. единиц.

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