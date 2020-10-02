В Республику Беларусь экстрадированы для привлечения к ответственности одиннадцать обвиняемых в совершении преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает активное взаимодействие по борьбе с преступностью с правоохранительными органами других государств.

По запросам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о выдаче для уголовного преследования одиннадцати разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против личности, против собственности, а также против правосудия.

В том числе, Генеральной прокуратурой России удовлетворен запрос о выдаче для уголовного преследования Анны Малащенко, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угроза убийством).

Также принято решение о выдаче относительно Александра Жукова. Жуков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража). По версии следствия, в январе т.г. на территории города Полоцка Республики Беларусь, действуя по предварительному сговору с другим лицом, Жуков проник в помещение заготовочного цеха общества с ограниченной ответственностью «Евролайк», откуда похитил имущество общей стоимостью 3000 белорусских рублей 99 копеек.

Экстрадирован Александр Комяк. Он обвиняется в том, что, будучи лицом, ранее совершившим преступление и осужденным судом Осиповичского района Республики Беларусь к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, он вновь совершил аналогичное преступление. В августе прошлого года на территории города Осиповичи Республики Беларусь, не имея права на управление транспортным средством, в нарушение правил дорожного движения, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Передача одиннадцати граждан состоялась на территории Смоленской области при соблюдении всех необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.

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