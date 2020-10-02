Компания «Рыбинскгазсервис» завершила подготовку к осенне-зимнему сезону

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 октября 2020, 16:10

Специалисты компании «Рыбинскгазсервис» подготовили систему газораспределения Рыбинска и Пошехонья к работе в осенне-зимний период 2020–2021 гг.

В рамках подготовки выполнены комплексные мероприятия, позволяющие обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение в период максимальных нагрузок. А именно: техническое диагностирование 38 км подземных газопроводов и 7 пунктов редуцирования газа. На герметичность и целостность изоляции были проверены 108 км газопроводов. Помимо этого, выполнено техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов, восстановлены и заменены 2375 опознавательных знаков, подготовлена 61 единица автомобильной и специальной техники. Также проведен текущий ремонт 2 установок катодной защиты, 40 ГРП, 154 ШРП. Не обошлось без модернизации: 2 устаревших и выработавших свой ресурс газораспределительных пункта были заменены на современные блочные.

«Отопительный сезон — период особой ответственности. Именно от того насколько качественно и своевременно проведены подготовительные мероприятия зависит бесперебойность газоснабжения, безопасность, а также комфорт потребителей, использующих природный газ в быту», — рассказал заместитель генерального директора ОАО «Рыбинскгазсервис» — главный инженер Андрей Степанов.

Справка

ОАО «Рыбинскгазсервис» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», основное направление деятельности — транспортировка газа потребителям и комплексное развитие систем газоснабжения.

Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего оборудования и приборов учета потребления газа и иных нарушениях, возникающих при использовании газа, необходимо немедленно сообщить из незагазованного помещения в газовую службу по телефону 04, со всех мобильных — 104.

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