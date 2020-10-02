Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур02.10.2020 15:44

Корабль «Союз МС-17» состыкован с переходным отсеком

На Байконуре продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и профильных предприятий Госкорпорации «Роскосмос» выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Союз МС-17» с переходным отсеком (ПхО) блока третьей ступени ракеты-носителя.

ПхО входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса «Союза МС-17» в бортовую систему управления ракеты ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотиреумым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года с космодрома Байконур по программе 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции.

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