К. Косачев и С. Мартынов приняли участие в XI Съезде марийского народа

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы – представители от Республики Марий Эл посетили регион с рабочей поездкой.

Председатель Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл совместно с членами правительства региона, представителями общественных объединений, делегатами форума приняли в Йошкар-Оле участие в официальном открытии XI Съезда марийского народа.

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«Многонациональность России – это не просто отличительная характеристика, это уникальный признак нашей силы. Мы научились не просто жить рядом – мы научились жить вместе друг с другом, сохраняя свою человеческую и этно-национальную идентичность», — заявил Константин Косачев в своем приветственном слове.

Сенаторы – представители от Республики Марий Эл посетили регион с рабочей поездкой

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Сенаторы – представители от Республики Марий Эл посетили регион с рабочей поездкой

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Сенаторы – представители от Республики Марий Эл посетили регион с рабочей поездкой

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Сенаторы – представители от Республики Марий Эл посетили регион с рабочей поездкой

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По мнению сенатора, съезд народа мари – большое общественно-политическое событие, которое имеет важное значение для сохранения национального языка, культуры и традиции, укрепления институтов гражданского общества.

Сергей Мартынов отметил, что марийский народ бережно хранит свою богатую культуру, колоритный язык, обычаи и традиции, что вызывает глубокое уважение и признательность.

Также сенаторы приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Республики Марий Эл и 90-летию Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М.Васильева (МарНИИЯЛИ).

«Созданные сотрудниками института за эти годы научные труды внесли огромный вклад в дело сохранения базовых основ культурного кода, исторической идентичности марийского народа», — обратился к ученым Сергей Мартынов, поблагодарив их за высокий профессионализм и ответственное отношение к делу.

Константин Косачев выразил искреннее уважение к труду коллектива МарНИИЯЛИ и признался, что с огромным интересом изучает историю и культуру марийского народа.

В рамках рабочей поездки в регион парламентарии приветствовали жителей региона на Всероссийской фольклорном празднике «Пеледыш пайрем», который в нынешнем году посвящен 100-летию образования республики и самого «Праздника цветов».

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