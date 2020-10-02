О. Алексеев: Необходимо наладить информационную работу в аграрной отрасли в сфере использования ГМО

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Саратовскую межобластную ветеринарную лабораторию.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория». Сенатор познакомился с учреждением и провел рабочее совещание с участием руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексея Частова и руководителя ФГБУ «Саратовская МВЛ» Александры Сызранцевой.

По словам Олега Алексеева, основными вопросами на совещании стали – применение ГМО в сельском хозяйстве, в частности, недопущение использования запрещенных в РФ генно-модифицированных семян.

«Обсудили меры, необходимые для того, чтобы сельскохозяйственная продукция, в которой установлено наличие ГМО, не попала на прилавки магазинов, на столы наших граждан и на экспорт. Необходимо наладить информационную работу в аграрной отрасли», — рассказал парламентарий.

ГМО стали широко использоваться в сельском хозяйстве, лаборатория расширила свои возможности по их обнаружению в пищевой продукции, зерне и продуктах его переработки, семенах, кормах

По его словам, в связи с тем, что ГМО стали широко использоваться в сельском хозяйстве, лаборатория расширила свои возможности по их обнаружению в пищевой продукции, зерне и продуктах его переработки, семенах, кормах, комбикормах и кормовых добавках для животных. МВЛ исследует импортный семенной материал, ввозимый на территорию Саратовской области из многих стран, экспортируемое зерно. С начала 2020 года исследовано на наличие ГМО 19 проб сои и 18 проб рапса, положительных проб не выявлено.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»

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На совещании также рассмотрели учет и идентификацию сельскохозяйственных животных в целях предотвращения распространения заразных болезней животных на территории Саратовской области.

В ходе ознакомительной экскурсии по ФГБУ «Саратовская МВЛ» сенатор дал положительную оценку современному приборному оснащению, компетентности специалистов: «За 9 месяцев проведено 350 тысяч исследований, выдано 147 сертификатов соответствия и деклараций сельхозтоваропроизводителям. Отделы учреждения обеспечены современным лабораторным оборудованием согласно табелю оснащения межобластных ветеринарных лабораторий. Функционирование на территории области такого мощного центра дает новые возможности сельхозпроизводителям», – подытожил Олег Алексеев.

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