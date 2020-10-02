Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении заместителем главы администрации города Барнаула взятки в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы администрации г. Барнаула Сергея Демина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя акционерного общества специализированный застройщик «Барнаулкапстрой», 100 % акций которого принадлежит администрации г. Барнаула.

После назначения на должность, Демин и вновь назначенный руководитель (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассматривается судом) потребовали у директора юридического лица, возводящего многоквартирный дом по заказу АО «Барнаулкапстрой», незаконное вознаграждение. Взятка в размере 15 млн рублей должна была быть выплачена за беспрепятственное завершение строительства дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI