Сенаторы подтвердили готовность оказать азербайджанским и армянским партнерам содействие в переговорном процессе

Source: Russia – Council of the Federation

Сопредседатели российских частей межпарламентских комиссий Федерального Собрания Российской Федерации с Милли Меджлисом Азербайджана и с Национальным Собранием Армении А. Турчак и Ю. Воробьев призвали к прекращению боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

Первый заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Межпарламентской комиссии Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области выступили с призывом к прекращению вооруженных столкновений между дружественными России Азербайджаном и Арменией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Отвечая на многочисленные обращения наших коллег – азербайджанских и армянских парламентариев, мы, как друзья и партнеры, искренне считаем своим долгом выступить с призывом к прекращению боевых действий, жертвами которых могут стать многочисленные мирные жители», – говорится в тексте Обращения к азербайджанским и армянским парламентариям, которое будет направлено сторонам по дипломатическим каналам.

Сенаторы подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования конфликта и отметили, что Россия, безусловно, будет прилагать все возможные усилия, в том числе совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы вернуть ситуацию в переговорное русло.

Призываем депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Национального Собрания Республики Армения сделать все возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта

«Призываем депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Национального Собрания Республики Армения сделать все возможное для прекращения огня и кровопролития во имя сохранения жизней людей в зоне конфликта, у которого не может быть военного решения», – говорится в тексте документа.

Андрей Турчак и Юрий Воробьев обратились также к парламентариям всех других заинтересованных стран с призывом к отказу от каких‑либо форм вмешательства в ситуацию во избежание дальнейшей эскалации и интернационализации нагорно-карабахского конфликта, вовлечения в него третьих стран и сил, переброски в зону боевых действий иностранных террористов и наемников.

«Подтверждаем готовность оказать нашим азербайджанским и армянским партнерам содействие в переговорном процессе с задействованием инструментов парламентской дипломатии в двусторонних и многосторонних форматах», – говорится в тексте Обращения.

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