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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса02.10.2020 08:26

Стартовал 2 этап чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2020»

В четверг, 1 октября 2020 года, в интерактивном формате состоялась торжественная церемония открытия II этапа V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020».

«Каждый, кто сегодня участвует в нашей церемонии открытия, каждый, кто будет принимать участие в чемпионате должен взять от этого мероприятия максимум. Максимум для себя, максимум для своего трудового коллектива и максимум для всей ракетно-космической отрасли», — отметил в своем приветственном слове директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Участников чемпионата также поприветствовал директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук. Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, которые дают возможность участникам продемонстрировать свое профессиональное мастерство.

В студию были приглашены победители и призеры I этапа Корпоративного чемпионата — работники организаций Госкорпорации «Роскосмос» — РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, НПЦАП им. Н.А. Пилюгина, НПО им. С.А. Лавочкина, Российские космические системы и НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко, которые ответили на разнообразные вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату и его прохождением.

По сложившейся традиции к участникам и экспертам чемпионата с пожеланиями и напутственными словами обратился летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев: «Так держать! Раз вы уже здесь, значит вы добились уже многого. Я желаю каждому из вас не отказываться от своей мечты. Нужно поверить в свои силы и это то, к чему необходимо стремиться».

Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills проводится на ежегодной основе и направлен на развитие кадрового потенциала и компетенций для научно-технологического развития ракетно-космической отрасли. С 17 по 30 августа 2020 года был проведен I этап V корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» по 13 компетенциям. В период проведения II этапа V Корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» ежедневно будут проводиться видеотрансляции с рабочих мест конкурсантов.

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