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Сенатор провел прием граждан в Ярославской области.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамах рабочей поездки в регион провел приём граждан.

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, прием проводился в онлайн-формате.

Сенатор отметил, что в рамках федерального проекта «Старшее поколение» проводится неделя приемов граждан старшего поколения в субъектах, приуроченная к Международному дню пожилого человека, который ежегодно отмечается в начале октября.

«Отрадно, что эта дата стала еще одним поводом выразить свою заботу, поддержку и уважение людям мудрого возраста, помочь им в решении проблем. Они служат достойным примером для молодого поколения, являются наставниками и хранителями традиций. В то же самое время – это одна из самых уязвимых групп населения», — сказал Сергей Березкин.

В ходе приема была проведена устная консультация по социально-правовым вопросам и оказана необходимая поддержка и помощь в решении заявленных проблем.

«Целью проведения такого тематического приема является привлечение внимания общественности к проблемам людей старшего поколения. Я всегда открыт для диалога с гражданами, если у них есть вопросы, тревожность или беспокойство, появляется необходимость получить консультацию специалиста», — сказал парламентарий.

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