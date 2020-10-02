Т. Кусайко: Личные приемы граждан помогают более четко определить социальные потребности населения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела прием граждан в Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в рамках рабочей поездки в регион провела очно-дистанционный прием граждан.

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Большинство обращений было связано с оказанием медицинской помощи, обеспечением лекарственными препаратами, получением консультаций у специалистов.

Одна из жительниц Мурманска попросила сенатора оказать содействие в переоформлении инвалидности по основному заболеванию. Из‑за ограничительных мер в условиях пандемии мурманчанка не смогла пройти необходимые обследования. Татьяна Кусайко помогла заявительнице решить вопросы по переосвидетельствованию, в частности, получить направления к узким специалистам.

К парламентарию обратилась многодетная мать с просьбой о прохождении консультации у детского кардиолога, которую она не могла получить в течение длительного периода. Вопрос также был решен в ходе приема.

Председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Наталья Шишкина в ходе беседы с сенатором выступила с инициативой по совершенствованию принципов строительства образовательных учреждений в условиях Крайнего Севера, исходя из потребностей конечного пользователя. «Идея интересная, учет региональных особенностей при этом очень важен», — отметила Татьяна Кусайко. Решено подготовить проектные предложения и направить их на рассмотрение в правительство Мурманской области.

Подводя итоги мероприятия, сенатор отметила, что личные приемы граждан помогают более четко определить социальные потребности населения, выявить имеющиеся проблемы. «Каждое из обращений взято на личный контроль для оперативного решения», — заверила парламентарий.

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