Угроза прекращения поставок газа вынудила смоленские предприятия погасить долги на 137 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

2 октября 2020, 16:30

С начала года поставщик газа на территории Смоленской области направил региональным промышленным потребителям около 3 тыс. предупреждений о возможном отключении газа за долги.

Угроза прекращения поставок энергоносителя остается одной из наиболее результативных мер в работе с должниками. Так, после получения соответствующих уведомлений была погашена задолженность на общую сумму в 137 млн рублей.

Однако в ряде случаев специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» были вынуждены прибегнуть к прекращению либо ограничению поставок газа (на 26 и 11 предприятиях соответственно).

Вместе с тем ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» ведет активную претензионно-исковую работу в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В текущем году судами вынесено более 170 положительных решений по заявлениям поставщика газа на общую сумму в 476 млн рублей. Часть из них уже поступила в счет оплаты задолженности.

«Мы обращаемся в суд только после того, как на потребителей не подействовали меры досудебного урегулирования задолженности, — отметил генеральный директор ООО „Газпром межрегионгаз Смоленск“ Сергей Стоянов. — Отключение газа мы воспринимаем как крайнюю меру. Наша компания полностью исполняет договорные обязательства по бесперебойным поставкам газа и требует их своевременной оплаты, используя все законные способы».

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» предлагает всем своим потребителям принять незамедлительные меры для погашения задолженности во избежание частичного или полного ограничения подачи газа, а также взыскания в судебном порядке основного долга, а вместе с тем неустойки и издержек.

Справка

В соответствии с нормами Федеральных законов от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», а также постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 1245 «О порядке ограничения подачи (поставки) и отбора газа» несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Ограничение или полное прекращение подачи газа.

За нарушение потребителем газа введенного в отношении его полного или частичного ограничения режима потребления газа предусмотрена административная ответственность:

— для должностных лиц — штраф 10–100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2–3 года;

— для юридических лиц — штраф 100–200 тыс. руб.

Ежедневное начисление пени для организаций, не относящихся к ТСО, а также не являющихся УК:

— с 1 дня и далее — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

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