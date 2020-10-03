В Ростовской области после вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид обеспечен необходимым лекарственным препаратом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Ростова-на-Дону в связи с поступившим обращением родителей ребенка-инвалида провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении.

Установлено, что по решению врачебной комиссии ребенку назначен дорогостоящий лекарственный препарат. Однако необходимым лекарством несовершеннолетний не обеспечивался.

Прокуратурой в интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление об обязании регионального министерства здравоохранения обеспечить ребенка жизненно необходимым медикаментом.

Решением суда требование прокурора удовлетворено.

В настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.

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