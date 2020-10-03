Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История04.10.2020 00:05

Начало космической эры

Сегодня, 4 октября 2020 года, человечество отмечает 63-ю годовщину начала космической эры. Именно в этот день в 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, созданный в Советском Союзе. Благодаря этому событию произошел огромный прорыв в науке, и человечество ступило на дорогу в космос.

Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в ноябре 1956 года. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 см, весом 83,6 кг и был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. Над его созданием работала целая группа ученых, конструкторов во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Павловичем Королёвым.

Запуск был выполнен 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР «Тюра-Там» (сегодня — это космодром Байконур) на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1 440 оборотов вокруг Земли, пролетев около 60 млн км, а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Главными задачами, стоявшими перед этим спутником, были:

Проверка расчетов и основных технических решений, принятых для запуска;

ионосферные исследования прохождения радиоволн, излучаемых передатчиками спутника;

экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника;

исследование условий работы аппаратуры в космической среде.

В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества. Дата запуска первого спутника также считается и Днем Космических войск. Именно частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлён запуск и контроль полета первого искусственного спутника Земли. В дальнейшем первый полет человека в космос и многие отечественные и международные космические программы проводились с непосредственным участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет всех с началом Всемирной недели космоса и Днем Космических войск!

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