Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#МКС#МКС-6304.10.2020 00:30

Поздравление экипажа МКС с годовщиной начала космической эры

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин поздравляют с борта Международной космической станции с годовщиной запуска первого спутника Земли!

Как отметил Анатолий Иванишин, именно благодаря труду наших ученых и конструкторов был успешно сделан первый шаг в освоении космического пространства.

В свою очередь Иван Вагнер обратился к ветеранам отрасли: «Отдельное спасибо ветеранам ракетно-космической промышленности нашей страны, людям, чья жизнь посвящена сложной и интересной работе — производству космической техники и ее запуску на околоземную орбиту».

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