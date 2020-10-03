Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Музей космонавтики03.10.2020 17:45

Состоялся концерт финалистов Пятой Международной творческой лаборатории современный композиторов «Открытый космос»

Сегодня, 3 октября 2020 года, в Государственном историческом музей-заповеднике «Горки Ленинские» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялся концерт финалистов Пятой Международной творческой лаборатории современный композиторов «Открытый космос».

Лаборатория «Открытый космос» — это имеющее международный статус мероприятие современного музыкального искусства, ежегодно проводимое народным ансамблем «Россия» им. Л.Г. Зыкиной совместно с московским Музеем космонавтики, участие в котором принимают зарубежные исполнители и композиторы.

Главной темой лаборатории «Открытый космос», которая раскрывает новые возможности игры на национальных инструментах, традиционно является «космос в искусстве» (космические явления, открытия, технические достижения).

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