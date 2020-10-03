Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Стартовал фестиваль «Билет в будущее» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Билет в будущее#WorldSkills#НПО автоматики

03.10.2020 07:56

Стартовал фестиваль «Билет в будущее»

70 образовательных площадок в Новосибирской области принимают фестиваль профессий «Билет в будущее», который стартовал в регионе 25 сентября 2020 года. В течение двух недель школьники проходят профессиональные пробы — практический этап проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее». Важной частью проекта для участников фестиваля стали мастер-классы, проводимые победителями чемпионатов профессионального мастерства и членами национальной сборной команды WorldSkills Russia.

Госкорпорацию «Роскосмос» с мастер-классами по компетенции «Интернет-маркетинг» представлял специалист НПО автоматики имени Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), победитель IV Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2019», бронзовый призер VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech 2019 Екатерина Секацкая. Она в течение пяти дней работала с участниками фестиваля и в подробностях рассказала о работе в российской ракетно-космической отрасли и своем опыте профессионального развития.

Благодаря фестивалю профессий подросткам Новосибирской области представилась редкая возможность пройти практические мероприятия в живом контакте с наставниками. В формате try-a-skill они пробуют свои силы в 60 компетенциях, используя оборудование 36 образовательных профессиональных организаций региона. Каждый участник этого вида профессиональных проб может выбрать и последовательно пройти три 30-минутные пробы по конкретной компетенции в группе до восьми человек.

Фестиваль профессий в Новосибирской области продлится до 10 октября 2020 года, в нем ожидается участие около семи тысяч школьников — для них «Билет в будущее» станет стартом большого профессионального пути. Данный Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимир Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей.

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