Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Кремль#Президент РФ#Владимир Путин04.10.2020 09:00

Владимир Путин поздравил жителей и сотрудников Байконура

Сегодня, 4 октября 2020 года, в день 63-й годовщины со дня запуска первого искусственного спутника Земли, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил сотрудников и ветеранов космодрома Байконур с 65-летием со дня основания комплекса. Он пожелал успехов и всего самого доброго сотрудникам космодрома.

«Мы всегда будем помнить конструкторов и ученых, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны», — говорится в телеграмме Президента России.

Владимир Путин также отметил, что именно с Байконура стартовал Юрий Гагарин и был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, 63-ю годовщину запуска которого мы сегодня празднуем.

«Отрадно, что вы бережете и преумножаете замечательные профессиональные традиции предшественников, многое делаете для укрепления мощного потенциала ракетно-космической отрасли нашей страны, своей востребованной работой содействуете упрочению российско-казахского сотрудничества, широких международных связей», — написал Президент.

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