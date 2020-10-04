В Пензенской области по поручению Приволжского транспортного прокурора проводится проверка в связи с жесткой посадкой воздушного судна

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 4 октября, около 15 часов в Никольском районе Пензенской области произошла жёсткая посадка легкомоторного воздушного судна.

На место выехал Пензенский транспортный прокурор.

По поручению Приволжского транспортного прокурора начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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