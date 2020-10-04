Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин04.10.2020 11:30

Поздравление Председателя Аэрокосмического комитета Б.Оралмагамбетова

Председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Баубек Оралмагамбетов направил поздравление генеральному директору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину по случаю 63-й годовщины со дня вывода на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли.

«Этот прорыв в космос стал возможным благодаря неоценимому труду ученых, конструкторов ракетной техники, инженеров — испытателей, строителей, ракетчиков, создавших уникальнейший космический комплекс „Байконур“. Среди них знаменитые советские ученые Сергей Королев, Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Борис Чекунов и многие другие», — отмечает Баубек Оралмагамбетов.

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