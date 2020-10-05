Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур05.10.2020 14:31

Авторский осмотр корабля «Союз МС-17» и накатка головного обтекателя

На космодроме Байконур продолжается подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» к запуску, который запланирован на 14 октября 2020 года по программе 63-й и 64-й основных экспедиций на Международную космическую станцию.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва и других профильных предприятий Госкорпорации «Роскосмос» провели авторский осмотр корабля «Союз МС-17», выполнили технологические операции по накатке головного обтекателя и проверили стартовую готовность корабля в составе космической головной части.

В состав основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» входят командир Сергей Рыжиков (Роскосмос), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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