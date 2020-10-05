Антон Рубцов: «Необходимо сделать фокус на технологическое развитие нефтехимической отрасли страны»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 2 октября. – Директор департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Антон Рубцов принял участие в конференции «Argus Нефтегазохимия 2020: СНГ и глобальные рынки», где рассказал о том, какие приоритеты ставит перед собой Минэнерго России в части развития нефтегазохимической отрасли, а также как исполненные и планируемые к исполнению задачи помогут достичь поставленные Правительством цели по развитию экономики страны, ее несырьевого экспорта.

Правительство проводит планомерную политику поддержки становления нефтегазохимической отрасли в Российской Федерации, отметил Антон Рубцов.

«Так, скоро выйдет закон о налоговом стимулировании использования этана и СУГ в нефтехимии – законопроект уже прошел Госдуму и перешел на подпись выше. Эти нововведения дадут колоссальную поддержку инвестиционным проектам в отрасли крупнотоннажной нефтехимии. Принятие законопроекта позволит выйти на импортозамещение конечной продукции, дальнейший рост производства нефтехимической продукции и, соответственно, несырьевого неэнергетического экспорта, обеспечит приток инвестиций и создание новых высокотехнологичных рабочих мест», – рассказал Антон Рубцов.

По своей сути, утверждаемые стимулы для государства– не субсидия, а инвестиционный проект с высокой окупаемостью, подчеркнул он.

«Эффективность поддержки зависит от того, насколько мы сможем раскрыть потенциал отрасли по формированию мультипликативного эффекта в народном хозяйстве. Для этого необходимо сделать фокус на технологическое развитие нефтехимической отрасли страны, максимальное использование отечественных технологий и оборудования, выходить на импортозамещение не только продукции, но и технологий. Необходимо развивать всю цепочку создания стоимости – от появления инновационной идеи до ее промышленного внедрения. Технологическое лидерство позволит более эффективно двигаться по пути дальнейшего углубления переработки углеводородного сырья, занимать узкие ниши высокотехнологичной нефтехимической продукции, выходить на производство продукции конечного потребления и уже за счет ее экспорта достигать национальной цели по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта», – уточнил представитель Минэнерго России.

В то же время, продолжил он, важно идти по пути развития экономики замкнутого цикла.

С учетом уникальных свойств полимеров, нефтехимия – отрасль номер один с точки зрения экономики замкнутого цикла, подчеркнул Антон Рубцов.

«Делая на этом стратегическую ставку, мы преодолеем стоящие перед нами вызовы и удовлетворим запросы современного общества в повышении экологичности выпускаемой продукции. Это в свою очередь, приведет к росту использования нефтехимической продукции, высокому мультипликативному эффекту в экономике и позволит всем убедиться в том, что каждый рубль, инвестированный в развитие нефтехимии, принес ощутимые общественного значимые результаты. В настоящий момент Минэнерго России работает над новым планом мероприятий (дорожной картой) с фокусом на развитие отечественных технологий в нефтепереработке и нефтехимии», – сообщил он.

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