Встреча с учителями и студентами педагогических вузов

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Я вас всех приветствую, очень рад нашей встрече. Разумеется, сегодня, 5 октября, хочу прежде всего поздравить с Днем учителя педагогов и студентов профильных вузов, всех, кто выбрал для себя благородную, ответственную цель в жизни быть наставником, передавать свои знания, опыт, помогать, не потерять, а наоборот, раскрыть талант, который заложен практически в каждом ребенке, служить для ребят примером, открывать для них абсолютно бесконечный мир с его непростыми вопросами, воспитывать у подрастающего поколения уважение к памяти предков и любовь к России.

Во все времена к учителям в нашей стране относились с особым почтением и уважением. Все величие, значимость труда педагогов, так же как и медицинских работников, людей других жизненно важных для общества профессий все мы в полной мере оценили в нелегкий период эпидемии, особенно в месяцы жестких вынужденных ограничительных мер. Понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс, дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы.

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Кстати говоря, хотел бы вот что сказать. В мире в целом проблемы образования, сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. В Организации Объединенных Наций Генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями, а у нас этого не произошло. Благодаря вашим усилиям сохранили не только верность лучшим традициям, заветам ваших предшественников, наших выдающихся педагогов, но совершенно по-новому для всего общества раскрыли и высокую миссию классного руководителя. Формирование характера, умение прививать жизненные ценности для своих учеников, понимать чувства детей, разделять их увлечения и интересы – все это было непросто, чтобы, даже находясь дома за компьютером, ребята все равно чувствовали себя одним единым классом, чтобы у них сохранялся стимул и мотивация к учебе.

Я убежден, решение о дополнительных федеральных выплатах классным руководителям, а мы его приняли еще в начале года, оказалось кстати, что называется, как нельзя лучше, было абсолютно обоснованным, верным, и введено это правило заслуженно. Искренняя самоотдача многих из вас в непростое время прямое тому подтверждение.

Я знаю, что вы, ваши коллеги, многие наши учителя не ограничились формальным требованием образовательных стандартов, не работали по принципу «от звонка до звонка». Собственно говоря, так в школе, наверное, и никогда не бывает, а даже в это сложное время постоянно находились в контакте с учениками, старались приободрить детей: переписывались с ними дополнительно, давали советы, проводили онлайн-встречи, даже вместе фильмы смотрели. Вы уделяли этому свое личное свободное время, словом, поступали как настоящие добровольцы, не просто как учителя, а как старшие их друзья, наставники своих воспитанников.

Уверен, что уроки такой сердечной поддержки, сопереживания ребята запомнят надолго, на всю жизнь. Как и вообще взрослые, уже состоявшиеся люди, мы сегодня помним своих любимых учителей, любимых наставников – наставников, которые сыграли важную роль в нашей судьбе, на своем личном примере показали, как важны при любых обстоятельствах человечность, порядочность, отзывчивость и взаимопомощь, безусловная любовь и уважение к детям.

Что хотел бы еще отметить? Обычно в начале октября подводятся итоги Всероссийского конкурса «Учитель года». Но сегодня по объективным причинам он состоится чуть позже. Считаю, что по большому счету этого звания сегодня заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии, ведь это была особая нагрузка, повышенная нагрузка. Мы это знаем хорошо. Но все получилось во многом благодаря вашим усилиям, отечественная система образования достойно справилась с возникшими вызовами. Огромное вам спасибо.

Теперь нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный опыт и новые компетенции. Они уже нарождались, эти компетенции, и раньше, но в период эпидемии все заработало по-другому. Конечно, лучше стали понимать все узкие места и проблемы, которые есть у нас. Они, к сожалению, пока есть. Речь прежде всего об оборудовании и возможности использовать передовые технологии, без которых уже сложно представить себе учебный процесс.

В целом речь идет о необходимости создания и в городах, в небольших населенных пунктах, в сельской местности, везде, по-настоящему современных, достойных условий для обучения детей и, конечно, для жизни и работы самих педагогов. В этой связи вновь повторю: разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования.

Как бы высокопарно это ни звучало, но, мы все время говорим, будущее страны, будущее России зависит от молодежи, а качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного учителя. Так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны.

Нам нужно сильное, современное, мощное, уважающее себя общество. В этой связи отмечу, что только за один неполный год действия программы «Земский учитель» в малые города, в села, в том числе и в населенные пункты Дальнего Востока, приехали работать более полутора тысяч учителей. Надеюсь, что с нами сегодня на связи также есть участники этой программы и просил бы их поделиться своими соображениями и своим опытом о том, как идет эта работа, что называется, «на земле».

Пользуясь возможностью, я хотел бы обратиться к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов. Пожалуйста, приходите работать в школы. Ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе. Уверен, вы обязательно найдете общий язык с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных наставников. Такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужит развитию всего российского образования.

Дорогие друзья!

У каждого из вас свой успешный опыт в профессии, учеба по специальности. Пожалуйста, прошу вас рассказать, какие проблемы в сфере просвещения вы видите сегодня, что нужно сделать дополнительно, чтобы обеспечить подлинное равенство образовательных возможностей для всех детей в нашей стране, чтобы каждый мог раскрыть свой талант, взять уверенный старт в жизни. Это наша с вами общая задача. Давайте об этом и поговорим. Пожалуйста, прошу вас.

Продолжение следует.

MIL OSI