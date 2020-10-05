Вынесен приговор в отношении бывшего начальника ГУФСИН России по Ростовской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ростовским областным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГУФСИН России по Ростовской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она стала известна по работе, если эти сведения стали достоянием других лиц), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями – использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы).

Установлено, что в конце мая 2019 года подсудимый, занимая должность начальника ГУФСИН России по Ростовской области, злоупотребил своими должностными полномочиями. С целью сокрытия фактов возможной противоправной деятельности своих подчинённых он разгласил секретные документы, в которых имелись сведения, составляющие государственную тайну.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности бывшего начальника регионального управления и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем.

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