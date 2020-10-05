В г. Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального и исполнительного директоров закрытого акционерного общества «КСМ Северо-Запад». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с организациями, фактически не осуществляющими деятельность. Таким образом, за период с 2013 г. по 2016 г. они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 100 млн рублей.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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