В Новосибирске открылся Региональный волейбольный центр, построенный в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

3 октября в Новосибирске состоялось торжественное открытие нового Регионального волейбольного центра «Локомотив-Арена», построенного в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Крупнейший за Уралом многофункциональный комплекс отвечает современным стандартам для проведения тренировочных мероприятий сборных команд и соревнований всероссийского и международного уровня по волейболу.

Центр станет домашней ареной волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск). В 2022 году здесь пройдут несколько матчей Чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Строительство объекта началось летом 2018 года и завершилось в сентябре нынешнего года. Расположенный на территории в более 4 гектаров, комплекс площадью около 20 тысяч кв. метров состоит из двух помещений – основного трёхэтажного, в котором находится главная спортивная арена на 5000 зрителей, и двухэтажного тренировочного спортзала. Здесь есть два игровых поля с искусственным покрытием, два тренажёрных зала, раздевалки, необходимые помещения для тренеров, судей, допинг-контроля, медико-восстановительный центр, пресс-центр. Кроме волейбольных матчей на арене можно проводить соревнования по баскетболу, теннису, мини-футболу и гандболу, а также другие спортивные и культурно-массовые мероприятия.

В торжественной церемонии открытия Центра приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Региональный центр волейбола – это подарок Новосибирской области, команде «Локомотив» и всей наше стране, – сказал Олег Матыцин. – Уверен, центр – великолепный по своему функциональному оснащению и внешнему виду – будет жемчужиной Новосибирска, станет местом спортивной и культурной жизни региона. Для людей это дополнительный стимул заниматься спортом».

В день открытия в Региональном центре волейбола в рамках второго тура Суперлиги Париматч чемпион России 2019/2020 «Локомотив» (Новосибирск) и обладатель Кубка России – 2019 «Зенит – Казань» сыграли матч за Суперкубок России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:18, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу команды «Зенит», которая в восьмой раз завоевала Суперкубок.

Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Пресс-служба Минспорта России

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