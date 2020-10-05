В результате принятых прокуратурой Ленинградской области мер реагирования конкурсным управляющим обанкротившегося предприятия погашена задолженность по заработной плате в сумме более 2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратурой Ленинградской области проведена проверка исполнения трудового законодательства.
Установлено, что в 2019 году в отношении АО «Агрофирма «Роса» введено конкурсное производство. В период передачи имущественного комплекса новому собственнику перед 112 работниками данного предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере более 2 млн рублей.
Защищая трудовые права граждан, прокуратура обратилась в суд с заявлениями о взыскании с работодателя невыплаченной заработной платы.
Требования прокурора судом удовлетворены.
В настоящее время задолженность полностью погашена.
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