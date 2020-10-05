В. Рязанский: Активное долголетие должно быть составляющей частью программы общественного здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Всероссийского форума по общественному здоровью.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в работе IV Всероссийского форума по общественному здоровью. Сенатор выступил в ходе панельной дискуссии на тему «Право и общественное здоровье: конституционные и законодательные преобразования». Мероприятие прошло в пресс-центре «Парламентской газеты».

Валерий Рязанский рассказал о новеллах законодательства в сфере правового регулирования табака и никотинсодержащей продукции. «Современные вызовы заставляют нас оперативно реагировать на них. Так, было принято решение о запрете продажи жевательных снюсов, детских жевательных резинок, содержащих никотин», — напомнил парламентарий.

Присутствие врача в первичном звене — тот эффект, которого мы действительно все ждем. Это означает, что в больших селах, крупных деревнях, городских поселках, должен быть не только фельдшер, но и врач

Сенатор отметил необходимость дальнейшего совершенствования работы первичного звена здравоохранения. «Присутствие врача в первичном звене — тот эффект, которого мы действительно все ждем. Это означает, что в больших селах, крупных деревнях, городских поселках, должен быть не только фельдшер, но и врач».

Законодатель подчеркнул, что особое внимание нужно оказывать представителям старшего поколения. «Это тот накопленный человеческий капитал, который мы как можно дольше должны сохранять, с тем чтобы люди старшего поколения чувствовали себя комфортно».

Валерий Рязанский также отметил важность пропаганды здорового образа жизни среди пожилых людей. «Программа активного долголетия должна быть большой составляющей частью нашей программы общественного здоровья», — сказал он.

Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем выступлении отметил, что еще многое нужно сделать для совершенствования правового обеспечения в сфере общественного здоровья. «В частности, предстоит дополнительное регулирование вопросов обогащения соли йодом. Это тот потенциал сохранения здоровья граждан, который, безусловно, должен использоваться. Йодирование – простой способ профилактики целого ряда тяжелейших заболеваний», — сказал Олег Салагай. Кроме того, он подчеркнул важность обеспечения рационального питания.

В панельной дискуссии также приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, заведующая отделом социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Наталья Путилова и др.

Всероссийский форум по общественному здоровью организован Министерством здравоохранения РФ при поддержке федеральных органов исполнительной власти, ВОЗ, Совета Федерации и Государственной Думы.

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